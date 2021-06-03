В Одесі банда ріелторів пустилася у всі тяжкі заради збагачення

Вони займалися шахрайством, фальсифікацією документів і відмиванням майна, також промишляли розбоєм і викраденням людей. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласної прокуратури в Одеській області.

Зазначається, що учасники злочинної групи діяли в Одесі з 2016 року.

"Чорні ріелтори" незаконно привласнювали квартири одиноких померлих громадян і квартири, які перебували в іпотеці банків, а також нежитлові приміщення, що належать територіальній громаді міста.

У прокуратурі повідомили, що тільки за 2 роки бандити незаконно привласнили 15 об'єктів нерухомості в Одесі на більш ніж 16 мільйонів гривень. Однак, завдяки накладеним арештам на деякі об'єкти нерухомості, вдалося запобігти реалізації восьми з них, які вже були незаконно зареєстровані, але продати їх аферисти не встигли.

Крім того, зловмисники викрали 31-річного чоловіка і вимагали за його повернення боргову розписку.

Прокуратура подала в суд обвинувальний висновок.

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52-річна мешканка Одеського району звернулася до чергової частини відділу поліції із заявою про крадіжку. Вона повідомила, що з квартири зник телевізор.

Поліцейські припустили, що винним може бути хтось із близького оточення. В ході розслідування інформація підтвердилася. Викрадачем виявився 28-річний син потерпілої.

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