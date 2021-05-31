На залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші
Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби ГУНП.
Інцидент трапився на вокзалі в Подільську.
Жертвою пограбування став 66-річний чоловік, у нього витягли 5 тисяч гривень, коли він задрімав в очікуванні електрички.
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Коли пасажир виявив порожній гаманець, то звернувся за допомогою в поліцію. Чоловік згадав, що поруч з ним сиділа незнайомка, яка, нібито, чекала свій потяг.
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При собі у неї було 2,5 тисячі гривень, які поліцейські вилучили. За скоєну крадіжку їй загрожує до 5 років в'язниці.
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"Сьогодні ми розпочинаємо такі заходи на території міста. А вже в червні вони будуть проводитися на території всієї області", - зазначив він.
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