На залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби ГУНП.

Інцидент трапився на вокзалі в Подільську.

Жертвою пограбування став 66-річний чоловік, у нього витягли 5 тисяч гривень, коли він задрімав в очікуванні електрички.

Коли пасажир виявив порожній гаманець, то звернувся за допомогою в поліцію. Чоловік згадав, що поруч з ним сиділа незнайомка, яка, нібито, чекала свій потяг.

Правоохоронці розшукали 33-річну жінку, яка могла пограбувати пенсіонера.

При собі у неї було 2,5 тисячі гривень, які поліцейські вилучили. За скоєну крадіжку їй загрожує до 5 років в'язниці.

Раніше ми вже писали, що полицейські та військовослужбовці в'язли під посилену охорону курортну частину в Одесі.

За словами заступника начальника поліції регіону Сергія Махотіна, правоохоронці візьмуть під посилену охорону прибережні зони такі як «Золотий Берег», «Лузанівка», «Аркадія» і «Ланжерон».

"Сьогодні ми розпочинаємо такі заходи на території міста. А вже в червні вони будуть проводитися на території всієї області", - зазначив він.

Нагадаємо, що літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці

А ще Politeka писала, що стихія розбушується в Одесі: синоптики попередили, що принесе Чорноморський циклон

Також Politeka повідомляла, що грозна стихія насувається на Одещину: рятувальники звернулися з попередженням