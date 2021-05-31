Артист і депутат Одеської міськради Олег Філімонов назвав ймовірну причину смерті свого онука Евана Григора, який раптово помер під час гри в баскетбол

Про це пише видання « Сьогодні» .

За словами Філімонова, хлопець ніколи не скаржився на здоров'я, а смерть була миттєвою. Колишній КВН-щик каже, що можливо, його онука вбив тромб, що відірвався.

"Зараз йде розтин. Ми припускаємо, що відірвався тромб. Смерть настала миттєво. У онука ніколи не було скарг на здоров'я, це був здоровий 15-річний хлопчик, навчався в мореплавці, часто грав у баскетбол, тому що був високим", - повідомив Олег Філімонов.

Трагічний випадок стався на спортивному майданчику біля школи в неділю, 30 травня.

Під час гри в баскетбол Еван Григор впав і почав задихатися.

Прибулі медики "швидкої допомоги" намагалися реанімувати підлітка, проте безрезультатно, через деякий час вони констатували його смерть.

Очевидцям вдалося зняти на відео, як лікарі реанімували 15-річного підлітка на спортивному майданчику.

На ролику, знятому здалеку видно, що хлопець лежить на баскетбольному майданчику і медик швидкої допомоги робить йому масаж серця. Навколо зібралися підлітки, які спостерігали за тим, що відбувається.

Розслідуванням смерті хлопчика зайнялася поліція.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

Тіло загиблого підлітка направили на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.

Нагадаємо, що еоявилось відео з місця трагедії з онуком Олега Філімонова: "підліток лежав, а медик швидкої..."

А ще Politeka писала, що стихія розбушується в Одесі: синоптики попередили, що принесе Чорноморський циклон

Також Politeka повідомляла, що літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці