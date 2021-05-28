Одеситів попередили про перекриття вулиць у центральній частині міста
Причиною перекриття стане масштабний напівмарафон, який проведуть у неділю, 30 травня. Про це
У зв'язку з проведенням напівмарафону з 7:30 до 12:15 будуть перекриті наступні ділянки доріг:
по вул. Дерибасівській до вул. Рішельєвської;
по вул. Рішельєвській до вул. Базарної;
по вул. Базарній до вул. канатної;
по вул. Канатній до вул. Пирогівської;
по вул. Пирогівській до пров. Пироговського;
по пер. Пироговського до проспекту Шевченка;
по проспекту Шевченка до Одеського апеляційного суду (проспект Шевченка, 29).
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Водіям переконливо просять планувати свої поїздки заздалегідь, щоб не потрапити в затори на дорогах.
До цього ми повідомляли, з червня місяця парковка і проїзд автомобілів буде заборонений в історичному центрі Одеси.
Вся справа в тому, що з 5-6 червня почне працювати пішохідна зона, як і в багатьох містах Європи.
Вона буде функціонувати по святкових і вихідних. Про це повідомляється на офіційному сайті міста.
Пішохідна зона простягнеться по Катерининській від вулиці грецької до Катерининської площі, по всій Ланжеронівській, Сабанеєвому мосту, Пушкінській і Рішельєвській.
Одесити отримають відмінне місце відпочити, посидіти на лавках, помилуватися зеленню і архітектурою.
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