Одеситів попередили про перекриття вулиць у центральній частині міста

Причиною перекриття стане масштабний напівмарафон, який проведуть у неділю, 30 травня. Про це повідомляється на офіційному сайті міста Одеси.

У зв'язку з проведенням напівмарафону з 7:30 до 12:15 будуть перекриті наступні ділянки доріг:

по вул. Дерибасівській до вул. Рішельєвської;

по вул. Рішельєвській до вул. Базарної;

по вул. Базарній до вул. канатної;

по вул. Канатній до вул. Пирогівської;

по вул. Пирогівській до пров. Пироговського;

по пер. Пироговського до проспекту Шевченка;

по проспекту Шевченка до Одеського апеляційного суду (проспект Шевченка, 29).

Водіям переконливо просять планувати свої поїздки заздалегідь, щоб не потрапити в затори на дорогах.

До цього ми повідомляли, з червня місяця парковка і проїзд автомобілів буде заборонений в історичному центрі Одеси.

Вся справа в тому, що з 5-6 червня почне працювати пішохідна зона, як і в багатьох містах Європи.

Вона буде функціонувати по святкових і вихідних. Про це повідомляється на офіційному сайті міста.

Пішохідна зона простягнеться по Катерининській від вулиці грецької до Катерининської площі, по всій Ланжеронівській, Сабанеєвому мосту, Пушкінській і Рішельєвській.

Одесити отримають відмінне місце відпочити, посидіти на лавках, помилуватися зеленню і архітектурою.

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