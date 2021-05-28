Одесситов предупредили о перекрытии улиц в центральной части города
Причиной перекрытия станет масштабный полумарафон, который проведут в воскресенье, 30 мая. Об этом
В связи с проведением полумарафона с 7:30 до 12:15 будут перекрыты следующие участки дорог:
по ул. Дерибасовской до ул. Ришельевской;
по ул. Ришельевской до ул.Базарной;
по ул. Базарной до ул. Канатной;
по ул. Канатной до ул. Пироговской;
по ул. Пироговской до пер. Пироговского;
по пер. Пироговского до проспекта Шевченко;
по проспекту Шевченко до Одесского апелляционного суда (проспект Шевченко, 29).
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Дан Балан вывел на сцену смущенную Тину Кароль, устроив ей сюрприз: "Это можно сойти с ума"
Торнадо пронеслось по Украине, появились фото разрушений: "Слетели крыши и повалены деревья"
Сотни украинцев вышли на поиски девушки, которая исчезла посреди села: "Возле дома нашли ее куртку"
Сердце украинца остановилось в чужой стране, без отца остались двое детей: "Не хочется верить"
Водителям убедительно просят планировать свои поездки заранее, чтобы не попасть в заторы на дорогах.
До этого мы сообщали, с июня месяца парковка и проезд автомобилей будет запрещен в историческом центре Одессы.
Всё дело в том, что с 5-6 июня начнет работать пешеходная зона, как и во многих городах Европы.
Она будет функционировать по праздничным и выходным. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Пешеходная зона протянется по Екатерининской от улицы Греческой до Екатерининской площади, по всей Ланжероновской, Сабанеевому мосту, Пушкинской и Ришельевской.
Одесситы получат отличное место отдохнуть, посидеть на скамейках, полюбоваться зеленью и архитектурой.
Напомним, что в Одессе патрули вышли на известную трассу, видео: "требуют покинуть территорию"
А еще Politeka писала, что свалку элетротранспорта нашли возле мэрии в Одессе, видео: "Это какой-то челлендж по уничтожению?"
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одессы перекроют движение, но это временно