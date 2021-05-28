Одесситов предупредили о перекрытии улиц в центральной части города

Причиной перекрытия станет масштабный полумарафон, который проведут в воскресенье, 30 мая. Об этом сообщается на официальном сайте города Одессы.

В связи с проведением полумарафона с 7:30 до 12:15 будут перекрыты следующие участки дорог:

по ул. Дерибасовской до ул. Ришельевской;

по ул. Ришельевской до ул.Базарной;

по ул. Базарной до ул. Канатной;

по ул. Канатной до ул. Пироговской;

по ул. Пироговской до пер. Пироговского;

по пер. Пироговского до проспекта Шевченко;

по проспекту Шевченко до Одесского апелляционного суда (проспект Шевченко, 29).

Водителям убедительно просят планировать свои поездки заранее, чтобы не попасть в заторы на дорогах.

До этого мы сообщали, с июня месяца парковка и проезд автомобилей будет запрещен в историческом центре Одессы.

Всё дело в том, что с 5-6 июня начнет работать пешеходная зона, как и во многих городах Европы.

Она будет функционировать по праздничным и выходным. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Пешеходная зона протянется по Екатерининской от улицы Греческой до Екатерининской площади, по всей Ланжероновской, Сабанеевому мосту, Пушкинской и Ришельевской.

Одесситы получат отличное место отдохнуть, посидеть на скамейках, полюбоваться зеленью и архитектурой.

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