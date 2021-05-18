В Одеській області розшукують викрадача дівчини з дитиною
Інформація про це з'явилася на регіональному сайті Нацполіції, передає Politeka.net.
46-річний житель Ізмаїла викрав 23-річну дівчину разом із спільною дочкою і ховав від родичів і правоохоронців, перевозячи з одного населеного пункту в інший. Чоловік намагався примусити її до спільного проживання.
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Правоохоронці більше тижня розшукували зниклих жінку і дитину і нарешті-таки знайшли.
Викрадача затримали та оголосили про підозру за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України, а потім вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Однак чоловік подався в перегони. Тепер він був оголошений в розшук.
"Якщо хтось впізнає людину по фото або знає її місцезнаходження, просимо надати інформацію Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській області за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66- 12 або по спецлінії" 102 " – - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, біля Чорноморська п'яний іноземець злетів з дороги і врізався в контейнер зі своєю 23-річною подругою-українкою.
Відомо, що автомобіль 22-річний африканець взяв в оренду. У момент аварії обидва були п'яні.
Дівчина постраждала і опинилася в лікарні. А іноземець відбувся синцями і адмін протоколом.
Нагадаємо, що дівчину затиснуло в салоні: моторошна аварія трапилася з мікроавтобусом на одеській трасі, фото
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