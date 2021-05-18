В Одесской области разыскивают похитителя девушки с ребёнком
Информация об этом появилась на региональном сайте Нацполиции, передает Politeka.net.
46-летний житель Измаила похитил 23-летнюю девушку вместе с общей дочерью и прятал от родственников и правоохранителей, перевозя из одного населенного пункта в другой. Мужчина пытался принудить ее к совместному проживанию.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Алина Гросу в кружевном платье приковала взгляды к роскошному декольте: "Какое удовольствие, что..."
Мишина подпортила жизнь соседям, пришлось звонить в полицию: "Извинялась перед всеми"
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
Тело известного украинца нашли в центре города, фото: "Также расправились с его учителем"
Стражи порядка больше недели разыскивали пропавших женщину и ребенка и наконец-таки нашли.
Похитителя задержали и объявили о подозрении по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины, а затем вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Однако мужчина подался в бега. Теперь он был объявлен в розыск.
«Если кто-то узнает человека по фото или знает его местонахождение, просим предоставить информацию Измаильского районного отдела полиции в Одесской области по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66- 12 или по спецлинии «102», – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, возле Черноморска пьяный иностранец слетел с дороги и врезался в контейнер со своей 23-летней подругой-украинкой.
Известно, что автомобиль 22-летний африканец взял в аренду. В момент аварии оба были пьяны.
Девушка пострадала и оказалась в больнице. А иностранец отделался синяками и админ протоколом.
Напомним, что девушку зажало в салоне: жуткая авария случилась с микроавтобусом на одесской трассе, фото
А еще Politeka писала, что на Одессу движется мощный циклон с градом и шквальным ветром, синоптики бьют тревогу
Также Politeka сообщала, что в Одессе массово остановился общественный транспорт: кадры коллапса и названа причина