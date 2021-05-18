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В Одесской области разыскивают похитителя девушки с ребёнком

Информация об этом появилась на региональном сайте Нацполиции, передает Politeka.net.

46-летний житель Измаила похитил 23-летнюю девушку вместе с общей дочерью и прятал от родственников и правоохранителей, перевозя из одного населенного пункта в другой. Мужчина пытался принудить ее к совместному проживанию.

Стражи порядка больше недели разыскивали пропавших женщину и ребенка и наконец-таки нашли.

Похитителя задержали и объявили о подозрении по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины, а затем вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Однако мужчина подался в бега. Теперь он был объявлен в розыск.

«Если кто-то узнает человека по фото или знает его местонахождение, просим предоставить информацию Измаильского районного отдела полиции в Одесской области по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66- 12 или по спецлинии «102», – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, возле Черноморска пьяный иностранец слетел с дороги и врезался в контейнер со своей 23-летней подругой-украинкой.

Известно, что автомобиль 22-летний африканец взял в аренду. В момент аварии оба были пьяны.

Девушка пострадала и оказалась в больнице. А иностранец отделался синяками и админ протоколом.

Напомним, что девушку зажало в салоне: жуткая авария случилась с микроавтобусом на одесской трассе, фото

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