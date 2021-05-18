В Одессе массово остановились трамваи и троллейбусы

Кадры транспортного коллапса обнародовали одесские СМИ .

В коммунльном предприятии «Одесгорэлектротранс» сообщили, что движение общественного транспорта приостановлено по причине обесточивания подстанции в районе Чумки.

В частности, перестали курсировать трамвайные маршруты №3, 5, 10, 13, 18, 27, 28 и троллейбусные маршруты №2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

А тем временем синоптики предупредили жителей Одессы о плохих погодных условиях на протяжении всего дня.

Во вторник, 18 мая, Одесса перешла под влияние нового циклона с запада, который принес грозовые дожди с градом, а также шквальный ветер. В связи с непогодой на территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на протяжении дня местами ожидаются осадки в виде дождей с грозами, а также град и сильный шквальный ветер, скорость которого будет достигать от 15 до 20 метров в секунду. Такой ситуации присвоен первый уровень опасности, а именно - желтый.

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