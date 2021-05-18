В Одесской области снова зафиксировали большое число жертв ковид-инфекции

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение системы мониторинга СНБО.

По данным на утро вторника, 18 мая, в регионе выявили 148 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом от осложнений, вызванных инфекционным заболеванием, скончались 24 человека.

Общее число заболевших составляет 138 065 человек.

Летальных случаев - 2 821. Успели выздороветь 114 308 пациентов. На данный момент в Одесской области болеют 20 936 человек.

Ранее мы писали, жителей Одессы напугали четвертой волной эпидемии коронавируса. О новой угрозе заявил Министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавируса. Поэтому мы не можем расслабляться. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был таким жестким", — сообщил он.

Глава МОЗ прогнозирует распространение индийского штамма COVID-19 в стране, который является более опасным и агрессивным, чем южноафриканский и британский штаммы.

Он выражен сверхтяжелым клинической картиной, поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщениям индийских СМИ, фиксируются случаи слепоты и мокромікозу — некортичних поражений слизистых оболочек носа и горла. Я рассказываю об индийском штамме, чтобы люди были максимально осторожны", - предупредил Степанов.

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