После ливня в Одессе повылазили змеи

Соответствующие кадры обнародовали в телеграм-канале «Новости Одесса», передает Politeka.net.

Как сообщают очевидцы, ползучих пресмыкающихся очень много на склонах возле моря, но можно их встретить и в центре города.

«Одесситы, будьте осторожны. После дождя в зеленой зоне города можно встретить вот таких красавиц», - говорится в предупреждении.

На кадрах видно, как змея ползет по дороге. Однако, бояться их не стоит. Дело в том, что в Одесской области живут четыре вида змей – два вида ужей и два вида полозов - все они не ядовиты.

А тем временем синоптики предупредили жителей Одессы о плохих погодных условиях на протяжении всего дня.

Во вторник, 18 мая, Одесса перешла под влияние нового циклона с запада, который принес грозовые дожди с градом, а также шквальный ветер. В связи с непогодой на территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на протяжении дня местами ожидаются осадки в виде дождей с грозами, а также град и сильный шквальный ветер, скорость которого будет достигать от 15 до 20 метров в секунду. Такой ситуации присвоен первый уровень опасности, а именно - желтый.

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