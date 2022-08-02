Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о памятнике российской императрице Екатерине Второй в Одессе, который просили заменить на монумент американскому актеру Билли Геррингтону.
Ответ появился на сайте электронных петиций в понедельник,1 августа.
"Я обратился к Одесскому городскому совету с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы согласно компетенции", — ответил Зеленский.
Президент Украины также отметил, что в письме к Одесскому горсовету он подчеркнул важность защиты национальных интересов, работы над вопросами по очищению общественного пространства от объектов и памятников, которые касаются имперского и советского наследия.
По мнению президента Украины, такие памятники закрепляют в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы.
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