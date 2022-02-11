В сети показали, в каком запущенном состоянии находится здание строительной академии и архитектуры в Одессе.

Видео появилось в местном телеграм-канале Одесса тудей, в пятницу, 11 февраля.

Один их посетителей прошелся по зданию Одесской строительной академии и архитектуры и был поражен, в каком запущенном состоянии находится здание, в котором обучают будующих архитекторов и дизайнеров.

«Вот здесь бухгалтерия, это стоительная академия», - удивляется мужской голос за кадром.

На видео видны облезлые стены, потолок в трещинах, обшарпанный пол.

Очевидно, что последний раз ремонт проводился очень давно.

Видео можно просмотреть здесь.

Ранее мы писали, студенты медина пожаловались, что им приходится жить в жутких условиях общежитий с обшарпанными стенами, сквозняком из окон, а также неработающими санузлами и кранами.

При этом проживание не бесплатное — от 800 до 1 300 гривен в месяц, и то если повезет и место для студента найдется.

Напомним, что в Одессе показали видео из студенческого общежития

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