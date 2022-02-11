Видео появилось в местном
Один их посетителей прошелся по зданию Одесской строительной академии и архитектуры и был поражен, в каком запущенном состоянии находится здание, в котором обучают будующих архитекторов и дизайнеров.
«Вот здесь бухгалтерия, это стоительная академия», - удивляется мужской голос за кадром.
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На видео видны облезлые стены, потолок в трещинах, обшарпанный пол.
Очевидно, что последний раз ремонт проводился очень давно.
Видео можно просмотреть здесь.
Ранее мы писали, студенты медина пожаловались, что им приходится жить в жутких условиях общежитий с обшарпанными стенами, сквозняком из окон, а также неработающими санузлами и кранами.
При этом проживание не бесплатное — от 800 до 1 300 гривен в месяц, и то если повезет и место для студента найдется.
Напомним, что в Одессе показали видео из студенческого общежития
Как сообщала Politeka, пациенты показали реалии одесской больницы, фото: "В тюрьме условия лучше"
Также Politeka писала, в Одессе показали, в каких условиях приходится выживать студентам: кадры из общежития