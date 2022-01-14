Жуткие кадры из общежития разместили в телеграм-канале «Одесса-Инфо» в пятницу, 14 января.

Обшарпанные стены и потолок, торчащие из цемента ржавые трубы — вот что можно увидеть в туалете общежития в медицинском университете на Воробьева, 11.

«И это не тюремная камера, а самый обычный туалет в студенческом общежитии медицинского университета. Кстати, пользуются им не только студенты, а и преподаватели двух кафедр», - отмечается в публикации.

Пользователи сети в комментариях пишут, что в других вузах Одессы условия в общежитиях ничем не лучше, а то и гораздо хуже.

«Это во многих общежитиях так»,

«Так все общаги в Одессе такие, вы что не знали?»,

«В Ушинского не лучше. Видели бы вы ихние туалеты, а кухни так вообще зайдёшь и желание пропадает готовить. Зато оплату за то, что дети на дистанционке не забывают подымать. Отопление можно сказать между 0 и 5 градусами»,

«Так это еще хороший...там на кафедре иностранных языков был туалет как разрушенный сарай без света, полный трэш...еще и на улице»,- высказываются в сети.

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