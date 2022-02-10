Студенты Одесского медицинского университета прислали скандальное видео из общежития, которое находится на улице Ядова. Кадры появились в местном
Студенты медина пожаловались, что им приходится жить в жутких условиях общежитий с обшарпанными стенами, сквозняком из окон, а также неработающими санузлами и кранами.
При этом проживание не бесплатное — от 800 до 1 300 гривен в месяц, и то если повезет и место для студента найдется.
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Ранее мы уже показывали, как выглядит туалет в студенческом общежитии медицинского университета.
Вместо унитазов в полу дырки, а между ними даже нет обычной перегородки, хотя должны быть кабинки.
Видео можно просмотреть
Напомним, что в Одессе показали "удобства" в студенческом общежитии, кадры
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