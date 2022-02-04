19-летний студент из Одессы наладил «бизнес» по продаже запрещенных веществ, за незаконную подработку он получал по несколько тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба, местной полиции, молодой человек в сочетании с учебой подрабатывал фасовщиком и отправителем запрещенных веществ. Под чужим именем он получал их в почновых отделениях, доставлял домой, расфасовывал в меньшие партии и так же по почте отправлял по адресам, которые ему указывали.

В полиции выяснили, что за незаконную подработку еженедельно парень получал несколько тысяч гривен.

19-летнего студента задержали на горячем на улице Семена Палия, когда он возвращался домой с посылкой с амфетамином.

Из его квартиры копы изъяли еще пол килограмма каннабиса, около ста граммов амфетамина и веса для их фасовки.

Теперь вместо учебы юноше грозит до 8 лет тюрьмы за такой промысел.

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