Как сообщила
В полиции выяснили, что за незаконную подработку еженедельно парень получал несколько тысяч гривен.
19-летнего студента задержали на горячем на улице Семена Палия, когда он возвращался домой с посылкой с амфетамином.
Молодящаяся Алла Пугачева смутила раскованным видом в спущенной блузе: "Стыдно!"
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Из его квартиры копы изъяли еще пол килограмма каннабиса, около ста граммов амфетамина и веса для их фасовки.
Теперь вместо учебы юноше грозит до 8 лет тюрьмы за такой промысел.
Ранее мы писали, в Одессе будут судить врача и медсестру, которые продавали фальшивые COVID-сертификаты за 2 тысячи гривен.
Обе женщины работали в одной из городских поликлиник. Сейчас их отстранили от работы и направили в суд обвинительный акт.
Напомним, что директор постелил "золотую" плитку в школе на Одесчине: как она выглядит
Как сообщала Politeka, что грозит мужчине за нападение на полицейского под Одессой: Укусил за палец
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