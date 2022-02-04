В Одессе женщина отсудила у водителя маршрутки компенсацию за моральные страдания после смертельного наезда на ее мать.

Жительница Одессы через суд взыскала с водителя маршрутки №220 компенсацию в размере 500 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте судебных решений .

В районе Привоза пожилая мать исца переходила дорогу и попала под колеса маршрутки, она скончалась от травм.

Экспертиза показала, что маршрутчик не заметил пешехода из-за вывески с номером транспорта. Водитель является гражданином России, у него двое маленьких детей.

Дочь погибшей пенсионерки доказала в суде, что ее эмоциональное состояние ухудшилось после смерти матери, и попросила компенсацию в 500 тысяч грн.

Спустя более чем 4 года Приморский райсуд вынес решение о полном возмещении морального ущерба. Шофера признали виновным и приговорили к 2 годам, но условно.

Ранее мы писали, в Одесской области неадекватный мужчина укусил за палец полицейского, Белгород-Днестровский районный суд вынес приговор по этому делу. Теперь обвиняемы должен выплатить полицейскому 1577 гривен за имущественный ущерб и пять тысяч гривен за моральный. Также ему дали год испытательного срока.

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