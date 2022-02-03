В Одессе на поселке Котовского мужчина с ребенком устроили опасные покатушки, взобравшись на трамвай.

Мужчину с мальчиком заметили днем 2 февраля на проспекте Добровольского и сняли на видео, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса».

Так, на кадрах видно, как мужчина вместе с ребенком ехали на «колбасе» трамвая №1 — устройстве для сцепления вагонов.

Примечательно, что мужчина соблюдал рекомендации Минздрава в общественном транспорте. На их лицах были надеты защитные маски.

Сведений о том, кем он приходится мальчику нет, однако авторы видео предположили, что это отец.

«Премия отец года достается вот этому молодому человеку», - говорится в публикации.

Одесситы активно комментируют опасные покатушки взрослого и ребенка.

«Папа вам не мама»,

«Сам калекой может стать, ещё и сына оставить !!!или брата кто он там ему»,

«Интересно, где мама?»,

«Хорошо, что в масках, а то опасно!»,

«Походу стрельнуло 7 лет и платить уже надо за него, как за взрослого, а не хочется»,

«Зато в масках, соблюдают рекомендации минздрава»,

«Нормальный такой аттракцион, развлёк папаша сына», - пишут в сети.

Напомним, что мужчина-антивакцинатор устроил шоу в трамвае, видео из Одессы: Не вздумайте делать