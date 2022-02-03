Мужчину с мальчиком заметили днем 2 февраля на проспекте Добровольского и сняли на видео, сообщает
Так, на кадрах видно, как мужчина вместе с ребенком ехали на «колбасе» трамвая №1 — устройстве для сцепления вагонов.
Примечательно, что мужчина соблюдал рекомендации Минздрава в общественном транспорте. На их лицах были надеты защитные маски.
Сведений о том, кем он приходится мальчику нет, однако авторы видео предположили, что это отец.
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«Премия отец года достается вот этому молодому человеку», - говорится в публикации.
Одесситы активно комментируют опасные покатушки взрослого и ребенка.
«Папа вам не мама»,
«Сам калекой может стать, ещё и сына оставить !!!или брата кто он там ему»,
«Интересно, где мама?»,
«Хорошо, что в масках, а то опасно!»,
«Походу стрельнуло 7 лет и платить уже надо за него, как за взрослого, а не хочется»,
«Зато в масках, соблюдают рекомендации минздрава»,
«Нормальный такой аттракцион, развлёк папаша сына», - пишут в сети.
Напомним, что мужчина-антивакцинатор устроил шоу в трамвае, видео из Одессы: Не вздумайте делать
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