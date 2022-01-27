После обильных осадков местные жители вовсю пользуются тем, что дороги в Одессе укрыты снегом.

В телеграм-каналах показали эктремальные развлечения некоторых одесситов с маленькими детьми.

Так, люди с ветерком и криками восторга решили прокататься прямо посреди проезжей части.

Санки они сцепили друг с другуом, а потом привязали к фаркопу легковушки ради экстремального развлечения.

Еще одну группу экстремалов заметили на парковке одесского супермаркета.

Стоит отметить, что это довольно опасное развлечение, которое может привести печальным последствиям.

"Одесситы наслаждаются выпавшим снегом и пытаются при этом не убиться", - говорится в публикации.

А тем временем синоптики сообщили, какой погоды стоит ждать перед выходными. В пятницу, 28 января в Одессе пойдет снег с дождем.

Днем столбик термометра покажет от +1 до +2 градусов. Утрення температура осставит от -1 до -3 градусов.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, жителей Одессы предостерегают о новой напасти после снегопада: "Угроза сверху"

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