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Так, люди с ветерком и криками восторга решили прокататься прямо посреди проезжей части.
Санки они сцепили друг с другуом, а потом привязали к фаркопу легковушки ради экстремального развлечения.
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Еще одну группу экстремалов заметили на парковке одесского супермаркета.
Стоит отметить, что это довольно опасное развлечение, которое может привести печальным последствиям.
"Одесситы наслаждаются выпавшим снегом и пытаются при этом не убиться", - говорится в публикации.
А тем временем синоптики сообщили, какой погоды стоит ждать перед выходными. В пятницу, 28 января в Одессе пойдет снег с дождем.
Днем столбик термометра покажет от +1 до +2 градусов. Утрення температура осставит от -1 до -3 градусов.
Видео можно просмотреть
Напомним,
Еще Politeka писала, в Одесской области автомобили массового попали в снежные заносы