В понедельник, 24 января, на трассах будет снежно, ветрено и скользко. С 11:00 ожидается снег в центральной части Одесской области, а ближе к вечеру начнется метель по всему региону.
Кроме этого, после обеда усилится ветер, порывы достигнут 20 метров в секунду.
А тем временем в пресс-службе
Спасатели помогли извлечь из кювета два легковых автомобиля Mitsubishi Carisma и Chevrolet Aveo, а также микроавтобус Ford Transit. Водители не смогли справиться с управлением из-за скользких дорог. Всего оказали помощь 7 лицам.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Самая богатая певица Украины записала видео из больницы, врач раскрыл диагноз: «Ничем не лучше ковида»
"Осадчая, дай дорогу": у ведущей Світського життя появилась нахальная конкурентка
Экс-"Холостяк" Заливако запечатлел Анну Богдан в постели: "Первый день совместной жизни"
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
Напомним, что череда ЧП произошла в Одессе из-за непогоды: "свыше трех сотен аварий"
Еще Politeka писала, метели со шквальным ветром обрушатся на Одессу: когда будет хуже всего