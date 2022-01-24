Поездки по дорогам Одесской области лучше отложить из-за ухудшения погодных условий.

В понедельник, 24 января, на трассах будет снежно, ветрено и скользко. С 11:00 ожидается снег в центральной части Одесской области, а ближе к вечеру начнется метель по всему региону.

Кроме этого, после обеда усилится ветер, порывы достигнут 20 метров в секунду.

А тем временем в пресс-службе ГСЧС сообщили об аварийной ситуации на трассе «Болград-Арциз».

Спасатели помогли извлечь из кювета два легковых автомобиля Mitsubishi Carisma и Chevrolet Aveo, а также микроавтобус Ford Transit. Водители не смогли справиться с управлением из-за скользких дорог. Всего оказали помощь 7 лицам.

Напомним, что череда ЧП произошла в Одессе из-за непогоды: "свыше трех сотен аварий"

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