Как сообщают погодные ресурсы, уже с понедельника, 24 января, в Одессе ожидается снегопад с метелью. Снежные осадки будут идти в течении всего дня.
Температура днем будет 3-4 градуса ниже нуля, ночью опуститься до 5-6 градусов мороза.
Во вторник и среду также возможен небольшой снег.
25 января температура воздуха составит -6 градусов утром, днем немного повысится до -3, к ночи упадет до -7 градусов.
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В среду, 26 января в Одессе столбики термометров ночью покажут -7..-7 градусов, днем будут в районе нуля градусов.
По прогнозам синоптиков, такие погоды продержатся по крайней мере до конца следующей недели.
Отметим, что снегопады уже накрыли всю Украину.
По прогнозам Натальи Диденко, в ближайшие дни в нашей стране ожидается холодная погода с периодическим снегом. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах 0...-4 градусов, но потом морозы усилятся.
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