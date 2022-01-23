В Одессу снова возвращается зима: в начале новой недели заснежит, а столбики термометров уверено уйдут в зону минусовых отметок.

Как сообщают погодные ресурсы, уже с понедельника, 24 января, в Одессе ожидается снегопад с метелью. Снежные осадки будут идти в течении всего дня.

Температура днем будет 3-4 градуса ниже нуля, ночью опуститься до 5-6 градусов мороза.

Во вторник и среду также возможен небольшой снег.

25 января температура воздуха составит -6 градусов утром, днем немного повысится до -3, к ночи упадет до -7 градусов.

В среду, 26 января в Одессе столбики термометров ночью покажут -7..-7 градусов, днем будут в районе нуля градусов.

По прогнозам синоптиков, такие погоды продержатся по крайней мере до конца следующей недели.

Отметим, что снегопады уже накрыли всю Украину.

По прогнозам Натальи Диденко, в ближайшие дни в нашей стране ожидается холодная погода с периодическим снегом. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах 0...-4 градусов, но потом морозы усилятся.

Напомним, морозы вновь атакуют, какой будет погода в Одессе: метеорологи составили точный прогноз

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