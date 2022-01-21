На выходных в Одессе и области будет преобладать минусовая температура ночью и плюсовая днем.

Жителям Одесского региона придется одеваться потеплее, так как на выходных температура понизится до -9 градусов мороза.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на прогноз погоды синоптиков.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 22 января, в Одессе будет стоять облачная погода, изредка будет проглядывать солнце. Синоптик не прогнозируют в этот день ни дождя, ни снега.

Ветер северо-западный, 9-14 метро в секунду.

Температура ночью опустится до 3-5 градусов мороза, а днем градусник покажет от 1 до 3 градусов тепла. По области ночью температурные показатели достигнут 8 градусов мороза днем температура повысится до 4 тепла.

В воскресенье 23 января синоптики обещают ясную погоду с температурой ночью до 9 градусов мороза и днем не выше 1 тепла.

По данным погодного сайта Sinoptik.ua в субботу прогнозируется от -1 градуса мороза до +2 тепла днем, к вечеру показатель термометра опустится до -3..-5 градусов. Утро и вечер в Одессе будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков.

В воскресенье, с самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Утром температура воздуха составит -5, днем будет в около нуля градусов, а вечером снова опустится до -3 градусов.

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