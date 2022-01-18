Во вторник, 18 января, в Одесскую область вторгся циклон "Ханнелор", который принес ураганный ветер, ночью похолодает до минусовых температур.

Как пишет Politeka.net, с новым прогнозом погоды на сегодня жителей региона ознакомили синоптики.

Мощный циклон "Ханнелор" принес в Одессу сильный штормовой ветер. Шквальные порывы будут достигать 19-30 метров в секунду.

Пик непогоды ожидается в обед.

Кроме того, сегодня есть вероятность выпадения дождя со снегом.

Температура воздуха днем составит от нуля до -1 градуса, к ночи опуститься до -4 градусов.

На сайте Sinoptik.ua утром температура воздуха будет в районе 0 градусов, днем составит от -1 до +1. К вечеру температура понизится до -2. В Одессе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром – без осадков, во второй половине дня возможен дождь со снегом.

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