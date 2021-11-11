Одесситам стоит окутываться поплотнее, так как к низким температурам температурам присоединится временами порывистый ветер.

Так, четверг, 11 ноября, ознаменуется холодной и сухой погодой. Никаких осадков синоптики не прогнозируют, будет солнечно и временами пасмурно. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net

Наиболее прохладно будет утром, температура воздуха составит от нуля до +2 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9 градусов. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

По Одесской области синоптики прогнозирует осеннее солнце, временами облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Утром и ночью будет морозно, температура опустится до -3. Днем она поднимется до +6..+10 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

По данным сайта Sinoptik.ua, дождей сегодня не предвидится.

Метеорологи прогнозируют до +9 градусов днем. К вечеру показатель термометра опустится до +7 градусов. Днем небо будет ясным.

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату