Вторая неделя ноября в Одессе начнется с дождя, однако в городе будет по-прежнему тепло.

Метеорологи уже успели поделиться новым прогнозом погоды на 8 ноября.

По данным сайта Sinoptik.ua , облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Днем ожидается дождь, к вечеру он станет сильнее. Температура воздуха утром составит +12..+14 градусов, днем потеплеет до +15, а к вечеру она снова опустится до +8.

В тоже время в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют до +16 градусов тепла днем. К вечеру показатель термометра снизится до +11 градусов. Днем и вечером небо будет пасмурным .Ветер юго-западный, вечером северный, 7-12 метров в секунду.

В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура утром составит 7-10 градусов тепла, днем она поднимется до 12-17 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость составит не больше 200-500 метров.

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату