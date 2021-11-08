Вторая неделя ноября в Одессе начнется с дождя, однако в городе будет по-прежнему тепло.
Метеорологи уже успели поделиться новым прогнозом погоды на 8 ноября.
По данным сайта
В тоже время в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют до +16 градусов тепла днем. К вечеру показатель термометра снизится до +11 градусов. Днем и вечером небо будет пасмурным .Ветер юго-западный, вечером северный, 7-12 метров в секунду.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного стилиста: "Ужасно выглядит..."
Новые жесткие правила с 8 ноября: украинцев начнут отстранять от работы, в МОЗ сообщили детали
"Высокий уровень": ГСЧС срочно предупредила украинцев о большой опасности в шести областях
Вторая трагедия за год: вслед за коллегой ушел из жизни вокалист известной группы
Джоли со спутанными волосами впечатлила видом на красной дорожке: "Улыбка очаровала"
В Одесской области также будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура утром составит 7-10 градусов тепла, днем она поднимется до 12-17 градусов.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость составит не больше 200-500 метров.
Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату
Также Politeka сообщала, непогода обрушится на Одессу: синоптики предупредили об опасности