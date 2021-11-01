1 ноября в Одессе стартовал отопительный сезон, однако многим жителям продеться мерзнуть в квартирах еще больше недели.

Всё дело в том, что запуски отопления — это очень сложный технологический процесс. Об этом заявила директор КП “Теплоснабжение города Одессы” Анна Позднякова, пишет УНН.

«Подключения в пределах всего города продлятся от одной недели до 10 дней”, — сообщила она.

В тоже время Позднякова отметила, что в первую очередь отопление пустят в садики, школы и больницы.

Ранее мы писали, в октябре многие одесситы получили платежки на тепло, с просьбой заплатить за услугу наперед.

Квитанции за отопление отправил поставщик услуг - коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

Как выяснилось, поставщики газа изменили условия своих договоров.

Суммы, указанные в квитанциях – всего лишь рекомендуемые. За их неуплату не будет никаких санкций. Тем одесситам, которые внесут оплату, после старта отопительного сезона эти деньги засчитают за ноябрь месяц.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб