1 ноября в Одессе стартовал отопительный сезон, однако многим жителям продеться мерзнуть в квартирах еще больше недели.
Всё дело в том, что запуски отопления — это очень сложный технологический процесс. Об этом заявила директор КП “Теплоснабжение города Одессы” Анна Позднякова, пишет
«Подключения в пределах всего города продлятся от одной недели до 10 дней”, — сообщила она.
В тоже время Позднякова отметила, что в первую очередь отопление пустят в садики, школы и больницы.
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Ранее мы писали, в октябре многие одесситы получили платежки на тепло, с просьбой заплатить за услугу наперед.
Квитанции за отопление отправил поставщик услуг - коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".
Как выяснилось, поставщики газа изменили условия своих договоров.
Суммы, указанные в квитанциях – всего лишь рекомендуемые. За их неуплату не будет никаких санкций. Тем одесситам, которые внесут оплату, после старта отопительного сезона эти деньги засчитают за ноябрь месяц.
Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб
Также Politeka сообщала, больницы, школы могут остаться без отопления: в ОГА говорят об угрозе чрезвычайной ситуации