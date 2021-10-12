В Одесской области назревают серьезные проблемы с вхождением в отопительный сезон.
Больницы, школы, детсады и другие бюджетные учреждения могут остаться без отопления из-за несоразмерных цен на газ.
В Одесской ОГА считают это угрозой чрезвычайной ситуации, пишут местные
С начала 2021 года бюджетные учреждения Одесской области заключили договоры на закупку газа по средней цене в 11,5 грн за кубометр. Однако в условиях роста мировых цен на газ поставщики отказываются выполнять свои обязательства и расторгают договоры, а перезаключать их соглашаются лишь в случае, если предприятия и организации будут закупать газ по 40 грн за кубометр.
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Значительная часть учреждений, которые используют мини-котельные, не могут оплатить газ по новым тарифам. В настоящее время газовщики уже готовы отключить от снабжения 221 объект социальной инфраструктуры.
Ранее мы писали, в Одессе ориентировочный старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября этого года.
Исключение могут сделать только если среднесуточная температура воздуха не превысит +8 градусов в течении трех суток.
Напомним, что антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион
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