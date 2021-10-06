Стало известно, когда в квартиры одесситов начнут пускать тепло.
Ориентировочный старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября этого года. Об этом стало известно на заседании коллегии Одесской мэрии, пишут местные
Исключение могут сделать только если среднесуточная температура воздуха не превысит +8 градусов в течении трех суток. Судя по прогнозу погоды, в ближайшее время такого похолодания не будет. Хотя в квартирах одесситов уже по-осеннему прохладно.
По состоянию на 5 октября все 144 котельные, находящиеся на балансе КП «ТГО», подготовлены на 100%. Выполнены гидравлические опрессовки всех тепловых сетей. Персонал предприятия ведет процесс выявления неисправностей, уточнения мест, объемов повреждений и ремонт по выявленным местам.
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Всего выявлено 757 повреждений тепловых сетей, устранено – 689, в работе – 68.
Ранее мы сообщали, в Одессе ожидается похолодание и штормовой ветер, а в области - заморозки.
По данным метеорологов, осадков в четверг 7 октября в Одессе не предвидеться. На протяжении всего дня будет наблюдаться переменная облачность.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью опуститься до +5…+7 градусов, днем будет не выше +14.
В Одесской области температура ночью составит +2…+7 градусов, на севере на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов, на юге до +10.
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Напомним, что антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион
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