В квартирах уже холодно

Стало известно, когда в квартиры одесситов начнут пускать тепло.

Ориентировочный старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября этого года. Об этом стало известно на заседании коллегии Одесской мэрии, пишут местные СМИ.

Исключение могут сделать только если среднесуточная температура воздуха не превысит +8 градусов в течении трех суток. Судя по прогнозу погоды, в ближайшее время такого похолодания не будет. Хотя в квартирах одесситов уже по-осеннему прохладно.

По состоянию на 5 октября все 144 котельные, находящиеся на балансе КП «ТГО», подготовлены на 100%. Выполнены гидравлические опрессовки всех тепловых сетей. Персонал предприятия ведет процесс выявления неисправностей, уточнения мест, объемов повреждений и ремонт по выявленным местам.

Всего выявлено 757 повреждений тепловых сетей, устранено – 689, в работе – 68.

Ранее мы сообщали, в Одессе ожидается похолодание и штормовой ветер, а в области - заморозки.

По данным метеорологов, осадков в четверг 7 октября в Одессе не предвидеться. На протяжении всего дня будет наблюдаться переменная облачность.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опуститься до +5…+7 градусов, днем ​​будет не выше +14.

В Одесской области температура ночью составит +2…+7 градусов, на севере на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов, на юге до +10.

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Напомним, что антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион