Ненастный октября начнет доставлять беспокойство нестабильной погодой в Одессе.

Во вторник, 12 октября, в городе будет пасмурно и дождливо, а по области синоптики прогнозируют обильные осадки.

При чем жителей впереди ждет три дня непогоды, которая обусловлена приближением нового циклона Кристиан, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, весь день в Одессе будет держаться облачная погода, днем пойдет мелкий дождь, который к вечеру только усилится.

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Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

Термометры покажут до +13…+15 градусов, а ночью похолодает до +5..+10 градусов.

В Одесской области также будет облачно и дождливо. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура утром составит +4..+9, днем поднимется до +12..+17 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине зимой будет очень переменчивой, отметила синоптик Вазира Мартазинова.

Заметное похолодание начнется уже с ноября, и к концу стоит ждать морозов с показателями до -10 градусов. Новый год украинцы также будут встречать под минусовые температуры, однако наличие снега в этот день пока под вопросом.

Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине