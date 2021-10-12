Ненастный октября начнет доставлять беспокойство нестабильной погодой в Одессе.
Во вторник, 12 октября, в городе будет пасмурно и дождливо, а по области синоптики прогнозируют обильные осадки.
При чем жителей впереди ждет три дня непогоды, которая обусловлена приближением нового циклона Кристиан, пишет Politeka.net.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, весь день в Одессе будет держаться облачная погода, днем пойдет мелкий дождь, который к вечеру только усилится.
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Ветер северный, 7-12 метров в секунду.
Термометры покажут до +13…+15 градусов, а ночью похолодает до +5..+10 градусов.
В Одесской области также будет облачно и дождливо. Ветер северный, 7-12 метров в секунду. Температура утром составит +4..+9, днем поднимется до +12..+17 градусов.
Ранее сообщалось, что погода в Украине зимой будет очень переменчивой, отметила синоптик Вазира Мартазинова.
Заметное похолодание начнется уже с ноября, и к концу стоит ждать морозов с показателями до -10 градусов. Новый год украинцы также будут встречать под минусовые температуры, однако наличие снега в этот день пока под вопросом.
Напомним, что синоптики озвучили дату похолодания на Одесчине
Также Politeka сообщала, антициклон из Арктики накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион