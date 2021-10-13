Стало известно, сколько придется платить жителям Одессы за отопление.

Накануне отопительного сезона в Одессе руководителям ОСМД предлагают заключить договор с "Нафтогаз-Трейдинг" по цене 16,4 грн за куб. В то же время для населения предлагают цену вдвое ниже — по 7,96 грн за куб. Об этом сообщают местные СМИ ссылаясь на заседание комиссии по ЖКХ.

В целом поставщики предлагают покупать газ по 40 гривен за кубометр. Это в пять раз дороже, ОСМД отказываются.

Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, сообщила, что на тариф 16,4 грн также рассчитывают бюджетные учреждения. Сейчас им предлагают закупать по 25 гривен.

Стоит обратить внимание, что цены на газ в Украине законодательно привязаны к ценам на бирже в Роттердаме. На фоне необычайно холодной весны, истощения крупнейшего месторождения в Нидерландах и ограничения поставок газа из России, цены на континенте поднялись со 150-200 до 1000 и более долларов за тысячу кубов. Аналогичное поднятие цен произошло и в Украине, хотя себестоимость отечественного газа составляет около 1 гривны за куб.

Напомним, что больницы, школы могут остаться без отопления: в ОГА говорят об угрозе чрезвычайной ситуации