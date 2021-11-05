Видимость составит не больше 200-500 м

Жителей Одессы и области синоптики предупредили о густом тумане ночью и утром, также усилится южный ветер.

Как рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в пятницу, 5 ноября в Одессе будет наблюдаться пик потепления. Столбик термометра поднимется до +19 в дневное время. Утром температура будет колебаться в пределах от +9 до +11 градусов тепла, пишет Politeka.net.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Осадков не ожидается. Однако вечером и утром местами туман, видимость на дорогах составит всего 200-250 метров.

Водителям и пешеходам стоит быть очень осторожными в такую погоду. На дорогах могут создаться аварийные ситуации.

В тоже время вчера одесситы показали, как густой туман окутал почти все районы города. Кадры непогоды появились в местных телеграм-каналах.

Туман был настолько плотный, что видно было всего несколько метров. К примеру, из окон высоток горожане практически ничего не могли разглядеть.

Видео можно просмотреть тут .

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату