Синоптики обещают, что первый снег в Одессе выпадет в ноябре.
Прогноз погоды на последний месяц осени составили метеорологи, пишет Politeka.net.
Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, говорят синоптики. В это время происходит устойчивый переход средней суточной температуры через +5 градусов – в сторону понижения. Для Одесского региона это характерно во второй декаде ноября.
Как свидетельствуют данные погодного сайта, в среднем месячная температура в ноябре составит 5-9 градусов тепла.
Согласно прогнозам синоптиков, в наиболее холодные ноябрьские дни температуры воздуха упадет до одного градуса мороза. Это случится 21 и 23 ноября.
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Самые теплые дни будут в Одессе в первую неделю ноября, далее температура воздуха начнет снижаться.
Синоптики также сообщили, что ноябрь не будет слишком дождливым. Осадки прогнозируют на 6, 9, 18, 19, и 23 число.
В воскресенье, 21 ноября, синоптики обещают, что в Одессе выпадет первый снег, он будет мокрым.
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