Синоптики обещают, что первый снег в Одессе выпадет в ноябре.

Прогноз погоды на последний месяц осени составили метеорологи, пишет Politeka.net.

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, говорят синоптики. В это время происходит устойчивый переход средней суточной температуры через +5 градусов – в сторону понижения. Для Одесского региона это характерно во второй декаде ноября.

Как свидетельствуют данные погодного сайта, в среднем месячная температура в ноябре составит 5-9 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, в наиболее холодные ноябрьские дни температуры воздуха упадет до одного градуса мороза. Это случится 21 и 23 ноября.

Самые теплые дни будут в Одессе в первую неделю ноября, далее температура воздуха начнет снижаться.

Синоптики также сообщили, что ноябрь не будет слишком дождливым. Осадки прогнозируют на 6, 9, 18, 19, и 23 число.

В воскресенье, 21 ноября, синоптики обещают, что в Одессе выпадет первый снег, он будет мокрым.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания