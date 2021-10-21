В четверг, 21 октября сильный ветер со штормовыми порывами накрыл Одессу и привел к деревопаду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение дня сохранится очень ветреная погода. Порывы достигнут 15-20 метров в секунуду.

Синоптики объявили первый уровень опасности – желтый.

Тем временем, мощные порывы ветра привели к обвалу дерева, которое повредило припаркованные автомобили. Это произошло на Французском бульваре. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших людей.

Последствия разгула стихии сняли очевидцы, и кадры опубликованы в сети, сообщает телеграм-канал «Курс Одесса», передает Politeka.net.

В одесской мэрии призывают жителей быть бдительными: без особой необходимости не выходить на улицу и не оставлять свои автомобили под деревьями.

По проогнозам синоптиков, в четверг в Одессе будет солнечно. Столбики термометров днем достигнут до +16 градусов.

Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания