В четверг, 21 октября сильный ветер со штормовыми порывами накрыл Одессу и привел к деревопаду.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение дня сохранится очень ветреная погода. Порывы достигнут 15-20 метров в секунуду.
Синоптики объявили первый уровень опасности – желтый.
Тем временем, мощные порывы ветра привели к обвалу дерева, которое повредило припаркованные автомобили. Это произошло на Французском бульваре. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших людей.
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Последствия разгула стихии сняли очевидцы, и кадры опубликованы в сети, сообщает телеграм-канал «Курс Одесса», передает Politeka.net.
В одесской мэрии призывают жителей быть бдительными: без особой необходимости не выходить на улицу и не оставлять свои автомобили под деревьями.
По проогнозам синоптиков, в четверг в Одессе будет солнечно. Столбики термометров днем достигнут до +16 градусов.
Напомним, что холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания
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