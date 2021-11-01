Какой будет погода в первую неделю ноября?

Новая неделя покажет одесситам весь осенний ассортимент погоды, начиная от дождя и тумана, и заканчивая температурой под +19.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В понедельник, 1 ноября, весь день будет пасмурным. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер ​​восточный, 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10 +15 по области и до +11 +13 – по городу. На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Во второй день ноября в Одессе, дождь будет идти всю ночь. К утру он прекратится, и город окутает туман. После чего распогодится, но ненадолго. Вечером снова ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем будет в пределах +13..+15.

В среду небольшие осадки ожидаются только ночью, все остальное время будет солнечно и сухо. Ночная температура воздуха составит + 6…+11 градусов, днем около +17 градусов.

В четверг и пятницу в Одессе будет то ясно, то пасмурно. Утром 4 ноября синоптики прогнозируют сильный дождь. Ветер южный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах +6…+11 градусов, днем ожидается потепление до 19 градусов.

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату