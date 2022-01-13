Во время сильных морозов в Одессе обустроили пункты обогрева, чтобы спасти бездомных людей от обморожения.

Во Одессе действуют 4 пункта обогрева.

Самым переполненным оказался пункт на Куликовом поле. Минувшей ночью, когда температура упала до -12 градусов, туда обратились 91 человек. Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.

Кроме этого, 10 человек пришли в пункт в Суворовском районе, пять — в Малиновском, а утром один человек пришел в Киевском.

Только за один час вечером 12 января "скорая помощь" выезжала на два вызова. Одного из пациентов привезли в очень тяжелом состоянии. У него сильное обморожение.

Пункты размещены по следующим адресам:

– Приморский район – Куликово поле, 1 ( со стороны железнодорожного вокзала – волонтерский пункт);

– Суворовский район – ул. Марсельская угол ул. Жолио-Кюри;

– Киевский район – просп. Ак. Глушко, 32а;

– Малиновский район – сквер Георгия Гамова (ул. Мельницкая).

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