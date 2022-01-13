Во Одессе действуют 4 пункта обогрева.
Самым переполненным оказался пункт на Куликовом поле. Минувшей ночью, когда температура упала до -12 градусов, туда обратились 91 человек. Об этом сообщила пресс-служба одесской мэрии.
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Кроме этого, 10 человек пришли в пункт в Суворовском районе, пять — в Малиновском, а утром один человек пришел в Киевском.
Только за один час вечером 12 января "скорая помощь" выезжала на два вызова. Одного из пациентов привезли в очень тяжелом состоянии. У него сильное обморожение.
Пункты размещены по следующим адресам:
– Приморский район – Куликово поле, 1 ( со стороны железнодорожного вокзала – волонтерский пункт);
– Суворовский район – ул. Марсельская угол ул. Жолио-Кюри;
– Киевский район – просп. Ак. Глушко, 32а;
– Малиновский район – сквер Георгия Гамова (ул. Мельницкая).
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