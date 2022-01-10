После недолгого потепления в Одессу возвращаются морозы, синоптики сообщили, когда температур ура упадет ниже -10 градусов.

Как сообщает Politeka.net, в Гидрометцентре Черного и Азовского морей обнародовали новый прогноз погоды на всю неделю.

Понедельник в Одессе будет еще теплым. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Утром температура составит +3…+5 градусов, в течении дня она начнет снижаться и к вечеру опуститься до нуля градусов.

Весь день пройдет без снега и дождя.

Во вторник, 11 января, в Одессу вернется морозная погода. Также поднимется сильный ветер, порывы которого достигнут 14-20 метров в секунду.

Температурные показатели утром -4…-2 градусов, днем -2…-1 градусов.

В среду, 12 января, ожидаются сильные ночные заморозки, к утром температура составит -7, днем будет не выше -4 градусов, а на вечер снова упадет до -8 градусов. День будет ясным и без осадков.

В четверг мороз только усилится и наступит пик похолодания.

Столбик термометра упадет ниже -10 градусов мороза. Небо над городом по-прежнему будет ясным. Вероятность осадков близка к нулю. Прогнозируется северо-западный порывистый ветер.

В пятницу морозы отступят. День будет облачным, но без осадков. Температура составит 0…+3 градусов.

Напомним, что морозы со снегом вернутся в Одессу после потепления: синоптики назвали даты

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