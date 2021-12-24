Небольшой снег и скользская дорога привели к первым «жертвам» непогоды.
Несмотря на то что синоптики предупреждали об осложении погодных условий, многие водители не были не готовы к осторожному вождению, а некоторые продолжали ездить на летней резине.
Всё это привело к многочисленным авариям на разных участках дороги не только в Одессе, но и в пригороде.
В районе Черемушек сегодня случилось тройное ДТП. По словам очевидцев, женщина за рулем легковушки не поменяла шины на зимние.
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Еще одна авария случилась сегодня на 1-й станции Люстдорфской дороги затруднен. Там столкнулись две иномарки Chevrolet и Ford Fiesta. К счастью, водители автомобилей не пострадали, но успели замерзнуть, дожидаясь полицейских.
По данным соцсетей, сложнее всего в центральной части города. На проезжих частях Пантелеймоновской и Жуковского произошло ДТП, а на Карантинном спуске застрял грузовик.
Ранее мы писали, 24 декабря синоптики объявили в Одесской области «желтый» уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра.
По данным метеорологов, в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 - 24 метров в секунду.
Температура воздуха днем в Одессе будет колебаться от +1 до –1. К ночи столбик термометра опуститься до -3 - по городу и до -9 - по области.
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