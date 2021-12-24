В Одессе автомобиль сбил девочку подростка – в сети показали кадры с места аварии.

ДТП произошло в пятницу, 24 декабря, на Люстдорфской дороге. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Видео обнародовали в телеграм-канале «Х. Одесса», пишет Politeka.net.

На кадрах видно, что у пострадавшей разбита голова, на дороге видно кровь.

Девочке оказали первую помощь очевидцы, они перебинтовали голову, чтобы остановить кровотечении.

На место происшествия вызвали бригаду медиков скорой помощи.

Ранее мы писали, 24 декабря синоптики объявили в Одесской области «желтый» уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра.

По данным метеорологов, в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 - 24 метров в секунду.

Температура воздуха днем в Одессе будет колебаться от +1 до –1. К ночи столбик термометра опуститься до -3 по городу и до -9 по области.

На протяжении всего дня будет идти снег, который ближе к вечеру должен закончиться.

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