В Одесской области перевернулся трактор и забрал жизнь ребенка
Трагедия разыгралась в субботу 2 октября, в селе Петрово Одесского района, передает Politeka.net с отсылкой на информацию пресс-службы регионального
Как рассказали в полиции, водитель трактора перевозил в прицепе пятерых мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. Двигаясь вдоль склона, он не справился с управлением и трактор съехал с обочины, а потом перевернулся.
В результате аварии один из мальчиков умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие не пострадали. Погибшему было всего 9 лет.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнике впечатлила формами на курорте: фото
Жена Кошевого из "Квартал 95" блеснула растяжкой, сев на шпагат перед зеркалом: "Физкульт привет"
Комаров из "Мир наизнанку" проник в закрытую для СМИ и очень опасную зону: "Все гремит, горит, падают обломки размером с дома"
Звезда "Танців з зірками" Дмитрий Жук после разрыва с женой изменил внешность: неожиданные кадры
После ДТП водитель убежал и теперь полицейские его разыскивают.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области водитель грузовика погиб под колесами своего транспорта.
32-летний житель села Десантное не удержался во время движения и выпал из кабины. Мужчина угодил под колеса самосвала, который далее самостоятельно продолжал движение.
Напомним, что в больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности
А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы
Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура