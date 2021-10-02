В Одесской области перевернулся трактор и забрал жизнь ребенка

Трагедия разыгралась в субботу 2 октября, в селе Петрово Одесского района, передает Politeka.net с отсылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП.

Как рассказали в полиции, водитель трактора перевозил в прицепе пятерых мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. Двигаясь вдоль склона, он не справился с управлением и трактор съехал с обочины, а потом перевернулся.

В результате аварии один из мальчиков умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие не пострадали. Погибшему было всего 9 лет.

После ДТП водитель убежал и теперь полицейские его разыскивают.

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32-летний житель села Десантное не удержался во время движения и выпал из кабины. Мужчина угодил под колеса самосвала, который далее самостоятельно продолжал движение.

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