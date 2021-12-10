Движение на одной из улиц Одессы было сильно затрудено из-за ДТП, участником которого стал священослужитель.
Авария произошла в пятницу, 10 декабря на углу улиц Дальницкой и Балковской. Об этом сообщает
«Батюшка попал в ДТП. Уже собралась огромная пробка», - прокомментировал кадры автор.
Как рассказали очевидцы, священник и его автомобиль сильно не пострадал. Другие машины получили несерьезные повреждения, а водители получили легкие травмы.
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На одной из полос затруднено движение транспорта из-за аварии. Ситуацию осложняет не работающий светофор на углу Дальницкой и Бугаевской.
На месте ДТП уже вызвали инспекторов патрульной полиции.
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