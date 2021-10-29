Погибшему было всего 15 лет

В Березовском районе 15-летний парень умудрился въехать на мопеде в другого подростка, все закончилось трагически.

Полиция в Одесской области устанавливает обстоятельства дорожной аварии с участием двух мопедов, в результате которой погиб несовершеннолетний, сообщила пресс-служба регионального ГУНП , пишет Politeka.net .

По данным полиции, ДТП с летальным исходом случилось в районе села Новая Григорьевка в Березовском районе.

Сообщается, что 15-летний парень на мопеде Suzuki двигался по встречной полосе, выехал на обочину и столкнулся с мопедом Forte, которым также управлял 15-летний подросток.

В результате аварии водитель Suzuki погиб, другой мопедист получил небольшие ссадины.

Правоохранители уже открыли уголовное производство и назначены экспертизы, в рамках которых будут установлены обстоятельства смертельной аварии.



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