В Березовском районе 15-летний парень умудрился въехать на мопеде в другого подростка, все закончилось трагически.
Полиция в Одесской области устанавливает обстоятельства дорожной аварии с участием двух мопедов, в результате которой погиб несовершеннолетний, сообщила пресс-служба регионального
По данным полиции, ДТП с летальным исходом случилось в районе села Новая Григорьевка в Березовском районе.
Сообщается, что 15-летний парень на мопеде Suzuki двигался по встречной полосе, выехал на обочину и столкнулся с мопедом Forte, которым также управлял 15-летний подросток.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Не стало знаменитого актера, семья месяц скрывала трагическую весть: "Слишком больно"
Трагическое ДТП в Харькове, судья объявил решение: как накажут 16-летнего мажора
"Валюха" из Сватов обратилась ко всем с пронзительным заявлением: о чем врут зрителям
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
В результате аварии водитель Suzuki погиб, другой мопедист получил небольшие ссадины.
Правоохранители уже открыли уголовное производство и назначены экспертизы, в рамках которых будут установлены обстоятельства смертельной аварии.
Ранее мы писали, 10-летний мальчик, ехавший на велосипеде по дороге, погиб под колесами иномарки в Одесской области.
Трагедия разыгралась в воскресенье, 24 октября в селе Струмок Белгород-Днестровского района.
Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу
Как сообщала Politeka, лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе
Также Politeka писала, что фуры превратились в факел после столкновения: видео масштабного ДТП на трассе Киев-Одесса