В Одессе автомобиль выехал на встречку и столкнулся с маршруткой, в результате ДТП погибла пожилая женщина.
Трагическая авария случилась на проспекте Свободы в Черноморке. Видео показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«ДТП с летальным исходом в Черноморке. Легковушка столкнулась с маршруткой №220. Водительница Дэу «Матиз» погибла на месте», - говорится в сообщении.
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Позже пресс-служба Национальной полиции Одесской области
Сообщается, что 62-летняя водитель выехала на встречную полосу проспекта Свободы и допустила столкновение с маршруткой. От полученных травм женщина погибла на месте ДТП.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.
В полиции не сообщили, есть ли пострадавшие среди пассажиров маршрутки.
Видео можно просмотреть
Ранее мы писали, на трассе Киев-Одессе столкнулись и загорелись две фуры.
Двигаясь в сторону Одессы, водитель одного грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с другим грузовиком, который был припаркован на обочине.
Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу
Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП
Также Politeka писала, что фуры превратились в факел после столкновения: видео масштабного ДТП на трассе Киев-Одесса