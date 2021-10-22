В Одессе автомобиль выехал на встречку и столкнулся с маршруткой, в результате ДТП погибла пожилая женщина.

Трагическая авария случилась на проспекте Свободы в Черноморке. Видео показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net . (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«ДТП с летальным исходом в Черноморке. Легковушка столкнулась с маршруткой №220. Водительница Дэу «Матиз» погибла на месте», - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба Национальной полиции Одесской области обнародовала подробности происшествия.

Сообщается, что 62-летняя водитель выехала на встречную полосу проспекта Свободы и допустила столкновение с маршруткой. От полученных травм женщина погибла на месте ДТП.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.

В полиции не сообщили, есть ли пострадавшие среди пассажиров маршрутки.

Видео можно просмотреть тут.

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