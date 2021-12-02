В Одесской области водитель грузовика раздавил человека, с места происшествия виновник аварии скрылся.
Жуткое происшествие случилось ночью на трассе Киев-Одесса, сообщает пресс-служба
Не доезжая до села Холодная Балка было обнаружено тело мужчины без каких-либо признаков жизни. Труп лежал на проезжей части.
В полиции сообщили, что на теле погибшего были повреждения, которые характерны при получении в результате ДТП. Сейчас устанавливается его личность, а также лица причастные к происшествию.
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По неподтвержденной информации, пешехода переехал водитель на грузовом автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса-Инфо".
Очевидцы говорят, что повреждения на теле мужчины были настолько серьезные, что от головы почти ничего не осталось.
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