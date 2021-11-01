В Одессе пожилая женщина погибла под колесами джипа, когда перебегала дорогу в супермаркет.

Трагическое ДТП случилось в переулке Ванном на 10 станции Большого Фонта возле супермаркета торговой марки «АТБ». Видео с места обнародовали очевидцы (чтобы просмотреть - скролльте страницу до конца)

Как сообщили в пресс-службе одесской полиции, автомобиль "Land Rover" под управлением 60-летнего водителя не заметил 81-летнюю женщину, которая внезапно выбежала на дорогу.

Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В телеграм-канале «Х. Одесса» появилась информация, что погибшая хотела сократить путь к супермаркету "АТБ", так как до пешеходного перехода было далеко идти.

На месте работала следственно-оперативная группа. По факту смертельного ДТП уже заведено уголовное дело. Если вину водителя докажут, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу

Как сообщала Politeka, лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все: кадры трагического ДТП в Одессе

Также Politeka писала, что фуры превратились в факел после столкновения: видео масштабного ДТП на трассе Киев-Одесса