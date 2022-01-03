В первый месяц нового года сильных морозов в Одессе не прогнозируется, а вот осадков будет много, преимущественно дождей.

Как пишет Politeka.net, об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте gismeteo.ua.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе с 3 по 9 января ожидается потепление. Столбики термометров днем 3-6 января поднимутся до +8..+11 градусов однако уже к концу недели 7-9 января температура снизится до +1 а в период с 13 по 31 января – не будет выше +4 градусов.

В первой половине января погода будет облачной и пасмурной. 12 и 13 января ожидается небольшой снег в Одессе, однако из-за плюсовой температуры он вряд ли удержится на земле.

Далее, снег с дождем или мокрый снег обещают 25 и 27 января. А вот 28 и 31 января прогнозируется дождь.

Мокрый снег возможен еще 29 и 30 января.

Напомним, что синоптики предупредили о погоде на Рождество в Одессе: к чему готовиться

Еще Politeka писала, во время мороза в парке Одессы предотвратили трагедию: лежал на лавке без сил, кадры