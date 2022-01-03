Как пишет Politeka.net, об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте
По прогнозам синоптиков, на этой неделе с 3 по 9 января ожидается потепление. Столбики термометров днем 3-6 января поднимутся до +8..+11 градусов однако уже к концу недели 7-9 января температура снизится до +1 а в период с 13 по 31 января – не будет выше +4 градусов.
В первой половине января погода будет облачной и пасмурной. 12 и 13 января ожидается небольшой снег в Одессе, однако из-за плюсовой температуры он вряд ли удержится на земле.
Далее, снег с дождем или мокрый снег обещают 25 и 27 января. А вот 28 и 31 января прогнозируется дождь.
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Мокрый снег возможен еще 29 и 30 января.
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