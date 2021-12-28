В последнюю неделю 2021 года в Одессе наблюдается настоящая зимняя погода, однако после 30 декабря морозы ненадолго отступят и придет потепление. Об этом
В Одессе прогнозируют, что 31 декабря, температура достигнет показателей +1 градус утром и около +2 днем.
Снег, по версии синоптики, в Одессе не выпадет в этот день, вместо него прогнозируется ледяной дождь.
В первый день нового года в Одессе синоптики обещают осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха составит +4 днем, к вечеру опустится до -1 градуса.
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2 января в Одессе ожидается понижение температуры до -3 ночью. Днем столбик термометра повысится до +1 градуса.
На Рождество в Одессе будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температурные показатели будут колебаться от -3 градусов до +2.
Напомним, что в Одессе устроят массовые гуляния на Новый год: известно, кто будет развлекать жителей
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