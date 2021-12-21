В Министерстве здравоохранения рассказали одесситам о правилах, которые необходимо соблюдать на детские мероприятия.

В Минздраве отметили, что праздник предназначен именно для детей, а их здоровье – является приоритетом. Поэтому родителям и другим членам семьи не рекомендуется посещать торжественные мероприятия в условиях карантина, чтобы снизить риск инфицирования COVID-19 в детских коллективах.

Кроме того, на новогодние утренники в детских садах и школах запрещено приглашать Деда Мороза и других актеров.

Праздники разрешается проводить только в классах без зрителей и аниматоров.

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«Приглашать аниматоров, актеров и других людей, которые развлекали бы детей и участвовали в празднике не разрешается. То есть организовывать, проводить мероприятие и участвовать могут только сотрудники учебного заведения», - сообщили в Минздраве.

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