Чем ближе Новый год и Рождество, тем с большой уверенностью можно полагаться на прогноз погоды синоптиков на праздники.

По данным погодного ресурса gismeteo.ua, на католическое Рождество, 25 декабря, будет наблюдаться переменная облачность с плюсовой температурой и без осадков, пишет Politeka.net.

При этом столбик термометра днем покажет +8 градусов, а к ночи опустится до +1 градуса.

В последний день уходящего 2021 года, 31 декабря, в Одессе, если верить метеорологам, стоит ожидать небольшой снег с дождем. Также будет мороз до -1 ночью, днем температура воздуха немного повысится до +1 градуса.

В первый день Нового 2022 года 1 января в Одессе будет наблюдаться пасмурная погода с небольшой вероятностью снега с дождем. Температура воздуха в течении дня будет колебаться от -1 до +1 градуса.

А вот на православное Рождество осадков синоптики не обещают. По их прогнозам, 7 января в Одессе будет облачно, а столбик термометра опустится днем до -3 градусов, ночью – до -6 градусов.

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