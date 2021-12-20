По данным погодного ресурса gismeteo.ua, на католическое Рождество, 25 декабря, будет наблюдаться переменная облачность с плюсовой температурой и без осадков, пишет Politeka.net.
При этом столбик термометра днем покажет +8 градусов, а к ночи опустится до +1 градуса.
В последний день уходящего 2021 года, 31 декабря, в Одессе, если верить метеорологам, стоит ожидать небольшой снег с дождем. Также будет мороз до -1 ночью, днем температура воздуха немного повысится до +1 градуса.
В первый день Нового 2022 года 1 января в Одессе будет наблюдаться пасмурная погода с небольшой вероятностью снега с дождем. Температура воздуха в течении дня будет колебаться от -1 до +1 градуса.
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А вот на православное Рождество осадков синоптики не обещают. По их прогнозам, 7 января в Одессе будет облачно, а столбик термометра опустится днем до -3 градусов, ночью – до -6 градусов.
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