На улицах Одессы уже начали продавать вечнозеленые новогодние деревья, сообщают в
Первые елочные базары начинают оккупировать территорию возле Нового рынка, пока в продаже имеются лишь сосны. В ближайшие дни ожидают завоз елей и пихт.
Цены здесь не самые демократичные. Так, за полметровое и «худенькое» деревце отдать придётся 300 гривен. А сосна в три метра обойдётся в 2 тысячи гривен.
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Продают также подставки, цена – 250 гривен.
Отмечается, что все сосны привезли из Западной Украины, на деревьях имееюся штрихкоды.
В телеграм-канале "Одесса как она есть" сообщили, что лесные хозяйства Одесской области в шоке от первых цен на новогодние ёлки в городе, и напоминают одесситам, что в лесхозах цена за деревья составляет от 60 до 100грн за метр погонный.
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