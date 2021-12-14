Не за горами Новый год, поэтому в Одессе уже начали появляться елочные базары по продаже праздничных деревьев.

На улицах Одессы уже начали продавать вечнозеленые новогодние деревья, сообщают в Telegram-канале «Х. Одесса».

Первые елочные базары начинают оккупировать территорию возле Нового рынка, пока в продаже имеются лишь сосны. В ближайшие дни ожидают завоз елей и пихт.

Цены здесь не самые демократичные. Так, за полметровое и «худенькое» деревце отдать придётся 300 гривен. А сосна в три метра обойдётся в 2 тысячи гривен.

Продают также подставки, цена – 250 гривен.

Отмечается, что все сосны привезли из Западной Украины, на деревьях имееюся штрихкоды.

В телеграм-канале "Одесса как она есть" сообщили, что лесные хозяйства Одесской области в шоке от первых цен на новогодние ёлки в городе, и напоминают одесситам, что в лесхозах цена за деревья составляет от 60 до 100грн за метр погонный.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что Одессу готовят к праздникам, начали устанавливать елку: кадры происходящего

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