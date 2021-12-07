Что будет с погодой в новогоднюю ночь?

Несмотря на то, что сейчас нельзя с большой уверенностью полагаться на прогноз погоды на Новый год, синоптики всё же попытались спрогнозировать, каких сюрпризов стоит ждать на праздники в Одессе.

По данным сайта gismeteo.u , в новогоднюю ночь температура составит +1 градус, а днем незначительно повысится до +3.

В первые дни нового года температура не будет опускаться до минусовых отметок.

Также синоптики прогнозируют снег с дождем. Осадки обещают на 31 декабря и 1 января. А вот 2 января, если верить прогнозу, будет небольшой дождь.

По данным украинских метеорологов, январь в Одессе будет по весеннему теплым. Температура воздуха будет держаться на плюсовых отметках, лишь изредка столбик термометра упадет до нуля градусов.

В самые холодные ночи в Одессе будет не ниже -4 градусов, отмечают синоптики.

Напомним, что заморозки с новой силой атакуют Одесчину: в регионе развернут пункты обогрева

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