В первую неделю декабря в Одессе выпадет снег, ударят морозы, а на дорогах возможна гололедица.
О надвигающемся похолодании сообщила метеоролог Гидрометцентра Черного и Азовского морей Лионелла Белодонова, пишут
По словам синоптика, календарная зима соответствуют синоптической. Поэтому в ближайшие дни стоит ожидать похолодания.
Первый снег в Одессе прогнозируют 4 декабря. Температура ночью в этот день опустится до -3 мороза, а днем поднимется до +5 тепла. В воскресенье ожидается от -4 ночью до +7 днем.
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«Хочу предупредить, что после низкой температуры ночью на дорогах может быть гололедица», — сообщила синоптик.
В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области состоялось совещание дорожников, на котором обсудили готовность дорожного хозяйства района к работе в зимний период.
«Ухудшение погодных условий ожидаем 3 декабря – в ночь с пятницы на субботу. Мы составили круглосуточный график дежурств наших работников и уже проводим постоянный мониторинг ситуации и состояния дорожного покрытия», — заявил начальник Службы Дмитрий Рыбалка.
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